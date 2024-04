Ranking AGAS premia supermercados que mais se destacaram em 2023

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) premia os estabelecimentos do Rio Grande do Sul que mais se destacaram em 2023. O reconhecimento aos 15 maiores supermercados do Rio Grande do Sul ocorre durante o Jantar Ranking Agas, na noite de 8 de abril, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, com início às 19h. Já nos dias 9 e 10 de abril, também em Bento Gonçalves, na Alameda Fenavinho, 481, corre 59ª Convenção Regional de Supermercados.