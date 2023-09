Menupoa da ACPA aborda o tema: "Destino POA - O Novo Momento do Turismo na Cidade"

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, 5 de setembro de 2023, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove a reunião-almoço presencial Menupoa, com a participação de Amanda Bonotto Paim, coordenadora de Turismo do Sebrae RS, Daniela Lompa Nunes, head de estratégias Pacto Alegre, Adriane Hillbig, presidente Convention & Visitors Bureau Porto Alegre e Julia Evangelista Tavares, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre e vice-presidente ACPA. O tema do encontro é: Destino POA - O Novo Momento do Turismo na Cidade. A atividade ocorre no salão nobre do Palácio do Comércio. Informações adicionais pelo telefone (51) 3214-0200.