Tá na Mesa aborda o tema "Rio Grande do Sul: Uma visão para 2035"

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe, na reunião-almoço Tá na Mesa, no largo Visconde do Cairú, 17, o senador Hamilton Mourão. A atividade, que é presencial e com transmissão pelo site, pelo Youtube e Facebook da Federasul, tem como tema: “Rio Grande do Sul: Uma visão para 2035”. Informações adicionais no site:https://www.federasul.com.br/.