Argentina, Cenário eleitoral e perspectivas futuras é tema de palestra na Fiergs

Jornal do Comércio

Nesta segunda-feira, dia 28 de agosto, das 14h às 16h, o Conselho de Comércio Exterior (Concex), da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), ocorre a palestra: Argentina, Cenário eleitoral e perspectivas futuras. O palestrante é o analista internacional e correspondente do Jornal La Nación no Brasil, Gustavo Segré. A promoção tem apoio da Câmara Empresarial Argentina-Brasileira do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e o evento é presencial. Mais informações na Internet, no endereço: (https://www.fiergs.org.br/evento/28-de-agosto-argentina-cenario-eleitoral-e-perspectivas-futuras)