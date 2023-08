Reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, ocorre na Expointer

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, a reunião-almoço Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) ocorre na Expointer, na Casa da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), parceira da premiação, onde serão entregues, aos cinco destaques Vencedores do Agro e Elas no Agro, o Troféu Três Porteiras, que chega a 11ª e sétima edição, respectivamente. O convidado para falar na reunião-almoço Tá na Mesa será o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, atual presidente dos Conselhos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), que vai falar sobre “Cadeia produtiva da proteína animal: desafios e soluções.” Os vencedores, nas cinco categorias da premiação, que recebeu número recorde de inscrições (83), são: Antes da Porteira: Racks Tecnologia Agrícola (São Leopoldo)Dentro da Porteira: Cervejaria Salva (Bom Retiro do Sul)Depois da Porteira: Pilecco Nobre Alimentos (Alegrete)Elas no Agro: Ana Paula Ferrigollo (Frederico Westphalen)ESG: Granja Santo Antônio (Encantado) Serviço: Tá na MesaPalestrante: Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura e presidente dos Conselhos da ABPA e AprobioTema: Cadeia Produtiva da Proteína animal: desafios e soluçõesHorário: das 12h às 14hOnde: Expointer, Casa da Farsul, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio.