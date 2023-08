Edital seleciona 50 startups para a Mercopar 2023

Jornal do Comércio

Jovens empresas gaúchas que desenvolvem soluções tecnológicas aplicáveis à indústria e buscam expandir o mercado têm uma excelente oportunidade para garantir presença em uma das principais agendas do setor no RS. O SebraeX - marca de inovação do Sebrae RS - e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) estão com inscrições abertas para seleção de 50 startups para participar da Mercopar 2023, maior feira de inovação industrial da América Latina, que ocorre em Caxias do Sul, no mês de outubro. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro exclusivamente por meio do endereço online https://tinyurl.com/ycjh8dtn.