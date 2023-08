Pontes e estruturas são temas de seminário em novembro

Jornal do Comércio

A Associação Brasileira de Pontes e Estruturas (Abpe), em colaboração com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), a Universidade do Vale do Taquari - Univates e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Ppgec) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), promovem do III Seminário Sul Brasileiro de Pontes e Estruturas. O evento está marcado para o dia 10 de novembro e será realizado no auditório do prédio 32 da Pucrs. Mais informações sobre inscrições, normas para submissão de trabalhos científicos e programação podem ser encontradas no site do evento.