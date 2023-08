Hospital Moinhos de Vento promove ação pelo Agosto Laranja

Jornal do Comércio

A atividade de conscientização sobre a esclerose múltipla acontece neste sábado (dia 19 de agosto), no Shopping Total, das 10h às 13h. Ainda pouco conhecida pela população, a esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica crônica e autoimune que atinge cerca de 40 mil brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem). Apesar de muitos acreditarem que a enfermidade acomete a população mais idosa, ela é comum em jovens, com seu auge entre os 20 e os 40 anos, e pode inclusive se manifestar na infância. Atinge mais mulheres do que homens, especialmente em função do fator hormonal.