Sesc entrega certificado do Ensino Médio a 219 jovens e adultos

Jornal do Comércio

No sábado, dia 26 de agosto, acontece a formatura dos alunos da Educação à Distância para Jovens e Adultos (EAD EJA) do Sesc/RS, em Porto Alegre. Receberão o diploma 219 pessoas que retomaram os estudos e concluíram o Ensino Médio gratuitamente através do projeto. A cerimônia tem início às 18h, na sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (rua Fecomércio, 101, em Porto Alegre), e contempla jovens e adultos dos polos da Capital Gaúcha (56), de Canoas (63), Novo Hamburgo (8), Gravataí (42), Viamão (28) e São Leopoldo (22). Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no site www.sesc.com.br/ead