Tá na Mesa da Federasul aborda: O Legado do empreendedorismo feminino

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe, na reunião-almoço Tá na Mesa, no largo Visconde de Cairu, 17, Sônia Goelzer, idealizadora da Quinta da Estância, Júlia Tavares, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, e Patricia Turmina, cofundadora e sócia-diretora da Royal Trudel. A atividade tem como tema: O Legado do empreendedorismo feminino. Informações adicionais no site: www.federasul.com.br.