Menupoa lança o projeto 'Mentoria 60+'

Nesta terça-feira, dia 8 de agosto, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove a reunião-almoço presencial Menupoa especial de lançamento do projeto 'Mentoria 60+', uma iniciativa da ACPA em parceria com o Sebrae-RS. Os embaixadores do projeto são Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior do MBC - Movimento Brasil Competitivo, fundador do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade e membro da Academia Internacional da Qualidade e da Academia Brasileira da Qualidade; e Wilma Araujo Santos, fundadora da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Porto Alegre, experiência notável em liderança, empreendedorismo e educação, CEO da Junior Achievement por 22 anos. A atividade será no salão nobre do Palácio do Comércio. Informações adicionais pelos telefones (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247 (WhatsApp).