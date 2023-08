OAB/RS divulga programação do evento Cidade da Advocacia 2023

Jornal do Comércio

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional RS (OAB/RS) divulgou a programação do evento Cidade da Advocacia 2023, que será realizada entre os dias 8 e 12 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Neste ano, além de palestras, workshops e painéis sobre inovação e desenvolvimento profissional, o evento sediará a X Conferência Estadual da Advocacia. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. No site do evento é possível conferir a lista completa de atividades, palestrantes, temas dos painéis e outras informações.