Spaan inicia calendário de ações em alusão aos 92 anos da instituição

Nesta sexta-feira e sábado, 4 e 5 de agosto, a Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) realiza a edição de aniversário do seu tradicional Feirão. A comunidade é convidada a participar da ação em alusão aos 92 anos da instituição, prestigiando a história de uma das mais respeitadas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) do Rio Grande do Sul.

No evento, serão expostas peças de vestuário, acessórios, itens de bazar, móveis e utensílios em geral, com valores a partir de R$ 2. A visitação é das 9h às 16h, mas, a partir das 7h, serão distribuídas fichas para o acesso organizado ao local. É recomendado o uso de máscara no interior da Spaan para segurança dos moradores da casa. A entrada dos visitantes ocorrerá pela portaria, localizada na rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai.

O Feirão, atividade que ocorre desde 1999, é essencial no calendário da instituição, especialmente por se tratar de uma das principais fontes de arrecadação de verbas para a manutenção dos serviços da casa. Em média, são realizados cinco feirões ao ano. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3247-7400, que também é WhatsApp.