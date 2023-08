Faculdade Senai lança novo curso de pós-graduação

Jornal do Comércio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lançou neste semestre um novo curso de pós-graduação: Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais. Agora a Faculdade Senai de Tecnologia oferece, além do novo, outras três oportunidades de pós-graduação: Engenharia de Rede de Computadores, Engenharia de Automação e Controle Industrial e o MBE em Manutenção Inteligente de Sistemas Industriais Complexos. O novo curso terá duas turmas, (terças e quintas-feiras), com início dia 26 de setembro, e outra com aulas aos sábados, que começam dia 30 de setembro. Informações adicionais na Internet, no endereço: www.senairs.org.br/pos-graduacao.