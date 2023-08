UCS realiza simpósio sobre Inteligência Artificial

Jornal do Comércio

A Universidade de Caxias do Sul realiza nos dias 7 e 8 de agosto, no UCS Teatro, o 1º Simpósio Sobre Inteligência Artificial - O poder da IA nas suas mãos. O evento tem entrada gratuita mediante inscrição prévia neste link até o dia 8 de agosto. Haverá transmissão simultânea no Youtube. O Simpósio tem como objetivo proporcionar reflexões sobre os desafios, aplicações, oportunidades e princípios éticos do uso de Inteligência Artificial em diversos segmentos. Para tanto, foi organizado por representantes de todas as áreas do conhecimento da UCS: Ciências da Vida; Ciências Exatas e Engenharias; Humanidades; Ciências Sociais; Ciências Jurídicas; e Artes e Arquitetura.