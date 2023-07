Tá na Mesa, da Federasul, aborda o tema: Inovação: cenário atual, oportunidades e fontes de financiamentos

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 26 de julho, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) promove mais uma edição de sua reunião-almoço Tá na Mesa. O encontro tem a participação do gerente regional Sul – Finep; Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira e Wiliam Calegari de Souza, sócio líder – Incentivos Financeiros no Brasil – KPMG. O tema do encontro é Inovação: cenário atual, oportunidades e fontes de financiamentos. A atividade ocorre no largo Visconde de Cairú, 17, no 7º andar, do Palácio do Comércio, no Centro Histórico, Porto Alegre. Informações adicionais no site da Federasul (https://www.federasul.com.br/).