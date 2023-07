RS Moda começa nesta terça-feira na Fiergs

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, dia 11 de julho, às 10h, tem início o RS Moda. O evento é uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato da Indústria do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs). A atividade, com o foco em qualidade de produto, produção sustentável e inovação, prossegue na quarta-feira, (12), das 10h às 19h, no Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Mais informações no site: https://rsmodaevento.com.br/.