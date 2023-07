O 11º Prêmio Vencedores do Agronegócio está com as inscrições abertas

Jornal do Comércio

As inscrições para o 11º Prêmio Vencedores do Agronegócio/ 7º Elas no Agro, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), vão até o dia 16 de julho. A cerimônia de entrega do prêmio ocorre no dia 30 de agosto, às 12 horas, na feira do agronegócio (Expointer) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Inscrições e mais informações no site: www.federasul.com.br.