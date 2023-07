A Universidade de Caxias do Sul lança o curso de Gestão de Cooperativas

Jornal do Comércio

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) lança o curso superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. O curso será oferecido na modalidade a distância, no conceito UCS Digital, a graduação em Gestão de Cooperativas estimula a participação ativa dos alunos e o networking em comunidades virtuais para além dos encontros on-line, que se somam a experiências presenciais imersivas possibilitadas em todas as unidades universitárias, visitas técnicas e viagens de estudos. De curta duração, o curso possibilita a conquista do diploma em dois anos. As inscrições já estão abertas para o vestibular em processo seletivo contínuo.