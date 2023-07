Reunião-almoço da ACPA tem como tema: "Atacarejo – O Modelo que caiu no gosto dos gaúchos"

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, dia 11 de julho, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza mais uma edição da reunião-almoço, MENUPOA. O evento presencial tem como tema: “Atacarejo - O Modelo que Caiu no Gosto dos Gaúchos". A entidade convidou para o encontro Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) e vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); Eneo Karkuchinski, diretor-presidente do Grupo Imec, responsável pelo Desco Super & Atacado; e, direto de Portugal, José Roberto Müssnich, ex-presidente do Atacadão, o primeiro grande atacarejo e fundador da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (ABAAS). A mediação é do o vice-presidente da ACPA, Eduardo Oltramari, superintendente Shopping Total e coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce RS). Endereço: Palácio do Comércio, no largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações pelo telefone 3214.0200 e pelo site: www.associacaocomercialpoa.com.br.