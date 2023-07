Jornal do Comércio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) prorrogou as inscrições para bolsas de estudos nos cursos técnicos, com oportunidades em várias regiões do Estado. São vagas em 22 cidades, em áreas como Automação Industrial, Mecânica, Química, Vestuário, entre outros. As vagas gratuitas são destinadas a ex-alunos de escolas públicas que concorrem pela nota do Enem. Há disponibilidade em todos os cursos, turmas e turnos para cursos técnicos nas modalidades presencial e semipresencial. As inscrições podem ser feitas até 16 de julho. Mais informações e inscrições: www.senairs.org.br.