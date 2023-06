Menupoa tem com o tema: Um Caminho Novo para a Rua Voluntários e o 4° Distrito

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, dia 20 de junho, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove a reunião-almoço presencial Menupoa, com a participação do Jorge Piqué, Fundador da UrbsNova Design Social, Vicente Perrone, diretor do Escritório +4D da Prefeitura de Porto Alegre e Luiz Carlos Camargo, conselheiro da ACPA e vice-presidente da Associação das Empresas Humaitá-Navegantes. O tema do encontro é: Um Caminho Novo para a Rua Voluntários e o 4° Distrito. A atividade será no salão nobre do Palácio do Comércio. Informações adicionais pelo telefone (51) 3214.0200 e pela Internet, no endereço: https://www.sympla.com.br/evento/menupoa-20-06-um-caminho-novo-para-a-rua-voluntarios-e-o-4-distrito/2033325.