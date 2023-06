Fundatec realiza o curso de Excel Avançado

Jornal do Comércio

A Escola Profissional Fundatec (Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências) está com as inscrições abertas para o Curso de Aperfeiçoamento em Excel Avançado. As aulas são presenciais, na sede da Fundação (rua Cristiano Fischer, 2.012, em Porto Alegre), nos dias 22 e 29 de julho, das 8h30min às 17h30min. O evento é voltado a usuários de Excel que necessitem trabalhar com recursos avançados, fazendo a criação de planilhas para otimizar consultas e dinamizar o trabalho diário, de forma eficiente e segura. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/cursoaperfexcel.