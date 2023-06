Lúpulo é tema de Webinar da Emater/RS - Ascar nesta quinta-feira

Webinar Estadual como tema: A Cultura do Lúpulo. A Emater/RS – Ascar tem como missão promover o desenvolvimento rural sustentável através da prestação de serviços de assistência técnica, extensão rural e social, classificação e certificação, em benefício da sociedade do Rio Grande do Sul. O Webinar Estadual pode ser visto através do YouTube e do Facebook da Emater/RS - Ascar. As inscrições devem ser feitas pelo https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3jLV2uOkX0yeyxTCJG23EDi9R-2R7lFAilSmnJdO-s5UQTlRTEYwQzRWVUdSWTJMTEdRUUpUN1ZSTS4u e a transmissão será pelo link https://cutt.ly/wlupulo . Nesta quinta-feira, 15 de junho, a partir das 8h30min, a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS - Ascar) realiza o. A Emater/RS – Ascar tem como missão promover o desenvolvimento rural sustentável através da prestação de serviços de assistência técnica, extensão rural e social, classificação e certificação, em benefício da sociedade do Rio Grande do Sul. O Webinar Estadual pode ser visto através do. As inscrições devem ser feitas peloe a transmissão será pelo link

Programação

Durante a manhã, com mediação do extensionista e engenheiro agrícola da Emater/RS-Ascar, Carlos Gabriel dos Santos, serão abordadas as temáticas Lúpulo no Brasil, Perspectivas e Realidades, Viabilidade econômica e financeira da produção de lúpulo no RS, Análises cromatográficas de óleos essenciais e alfa e beta-ácidos em lúpulos do RS e Estruturação de ações de pesquisa em lúpulo pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDPA/Seapi/RS).



Cultura do Lúpulo

O lúpulo é utilizado contra insônia, estresse e ansiedade, sendo um ingrediente indispensável da cerveja, como elemento que confere aroma, sabor e amargor, o lúpulo também é um bactericida natural, atuando como um conservante. Cerca de 98% do lúpulo cultivado é utilizado na produção de cerveja e os maiores produtores são os Estados Unidos e a Alemanha, de onde o Brasil, terceiro maior produtor de cerveja do mundo, importa a maior parte da sua produção, o que o torna mais caro e potencialmente com menor qualidade, devido ao tempo de armazenamento e transporte.