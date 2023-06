Estão abertas as inscrições para a 31ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2023

Jornal do Comércio

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) abre as inscrições de amostras para a 31ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2023. O evento que se tornou a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo e que espelha a qualidade e diversidade de terroirs brasileiros, vem avançando pelo Brasil, reunindo amostras de vinícolas de diversas regiões produtoras. As vinícolas brasileiras têm até o dia 4 de agosto para fazer as inscrições. O regulamento pode ser acessado pelo site www.anvinhos.com.br.