10° Encontro de Embaixadores ocorre no dia 22 de junho e é gratuito

No dia 22 de junho, das 14h às 18h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no largo Visconde do Cairú, 17, no 7º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre, ocorre o 10º Encontro de Embaixadores. O evento é gratuito.



Programação

14h – Abertura Oficial

14h30min – Embaixador dos Países Baixos, André Driessen

Acordo de Portos Verdes (Green Ports Partnership)

Debatedores:

Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Governo do Estado – Portos RS



15h30min – Embaixador do Uruguai, Guillermo Valles

Hidrovia Brasil-Uruguai via Lagoa Mirim

Debatedores:

Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Governo do Estado – Portos RS



16h30min – Debate: Desenvolvimento Econômico Gaúcho

Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul); Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS); Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e Governo do Estado.

17h30min – Encerramento. (Programação sujeita a alterações)