A Universidade Feevale oferecerá doutorado em Indústria Criativa

Jornal do Comércio

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), aprovou a implantação do Doutorado Profissional em Indústria Criativa na Universidade Feevale. O doutorado, aprovado com o conceito cinco, é o primeiro da área no País. A conceituação da Capes vai até sete. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Proppex) da Feevale está aguardando a publicação da portaria, pelo MEC, para informar sobre o processo seletivo do Doutorado Profissional em Indústria Criativa e o início das atividades.