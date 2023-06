Campanha Esquenta Contabilidade arrecada agasalhos

Jornal do Comércio

Nesta sexta-feira, 16 de junho, encerra-se a campanha Esquenta Contabilidade – promovida pelas entidades da classe contábil gaúcha (CRCRS, Sescon-RS, Sescon-Serra Gaúcha e Fecontábil). Nesse dia, será feita uma intensa mobilização, com vistas a arrecadar uma grande quantidade de agasalhos e cobertores. Representantes do CRCRS e do Sescon-RS estarão, em suas respectivas sedes, recebendo as doações.Os donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, nos seguintes locais e horários:Porto Alegre• CRCRS: Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja 101 – Bairro Petrópolis – 09h às 17h;• Sescon-RS: R. Augusto Severo, 168 – Bairro São João – 09h às 17h.Interior do Estado• Caxias do Sul | Sescon-Serra Gaúcha: R. Ítalo Victor Bersani, 1134 – Jardim América – 8h às 11h30 – 13h30 às 17h30);• Santa Maria | Espaço Contábil Região Centro: Alameda Santiago do Chile, nº 115 – 3º andar;• Demais municípios | nos postos de arrecadação disponíveis nos sindicatos de profissionais da contabilidade.