BNDES Garagem abre as inscrições para edição 2023 do Programa de incentivo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abre nova chamada para a edição 2023 do BNDES Garagem - Negócios de Impacto, programa de incentivo a startups que visa promover ações empreendedoras em todo o Brasil. Nesta edição, o Banco vai incluir nos critérios de classificação do Programa pontuação extra para soluções voltadas para o público feminino. Neste ciclo, 45 negócios de diversos setores serão selecionados. A aceleração acontecerá por meio do Consórcio AWL (Artemísia, Wayra e Liga Ventures) – empresas que são referência no ecossistema de inovação. As inscrições terminam em 12 de maio e devem ser feitas no site do BNDES Garagem.