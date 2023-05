Reunião-almoço, Menupoa, da ACPA aborda o tema: Os desafios dos shoppings na era digital

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, dia 9 de maio, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove mais uma edição de sua reunião-almoço Menupoa. Nesta edição, o evento traz o painel: Os desafios dos shoppings na era digital. Na mesa a perspectiva das gestoras Nailê Rocha, do Iguatemi, Ana Brito, do Praia de Belas Shopping e Stelamaris Parenza, do BarraShoppingSul. A mediação é de Eduardo Oltramari, superintendente do Shopping Total e coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A ACPA também vai prestar homenagem aos 40 anos do Shopping Iguatemi e aos 20 anos do Shopping Total. Local: Palácio do Comércio - no largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. Informações adicionais pelos telefones (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247.