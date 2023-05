Jornal do Comércio

O Instituto Ling recebe uma programação especial para refletir sobre a arquitetura no mundo contemporâneo. Realizado em parceria com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul, o projeto conta com uma aula inaugural e dois minicursos oferecidos de maio a agosto para falar sobre cidades, história, memória e sustentabilidade, com novas perspectivas sobre formas de viver, conviver e morar. A agenda inicia nesta quinta-feira, dia 4, com a palestra A cidade sonha, ministrada pelo jornalista Raul Juste Lores, autor do livro São Paulo nas Alturas e produtor de conteúdos do canal no YouTube que leva o mesmo nome. As inscrições estão abertas no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural (Rua João Caetano, 440).