Jovem Aprendiz dos Correios tem inscrições prorrogadas novamente

As inscrições ao programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (5). A iniciativa tem o objetivo de oportunizar a participação de mais jovens. Os estudantes de todo o Brasil que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental podem participar. São 4.382 vagas, mais a formação de cadastro de reserva, disponíveis em todo o País. No Rio Grande do Sul, estão abertas mais de 300 vagas na empresa. As inscrições podem ser feitas no site dos Correios.