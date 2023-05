Congresso de Cardiologia reunirá mais de mil especialistas em Gramado

Jornal do Comércio, Não foi possível conectar a base de dados.

De quinta-feira a sábado, (4 a 6 de maio), a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul promove o Congresso Socergs 2023 – União, Atualização e Networking. São esperados mais de mil profissionais de saúde no Centro de Eventos do Wish Serrano, em Gramado (RS).