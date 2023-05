Federasul aborda o tema Saneamento público gaúcho: desafios, entraves e oportunidades

Jornal do Comércio

Nesta quarta-feira, dia 3 de maio, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe, na reunião-almoço Tá na Mesa, no largo Visconde de Cairú, 17, Centro Histórico, Porto Alegre, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos e Luana Siewert Pretto, presidente-executiva do Instituto Trata Brasil. Eles vão abordar o tema: Saneamento Público – Desafios, entraves e oportunidades. No evento, o Jornal do Comércio recebe homenagens pelos 90 anos de atividades. Informações adicionais no site: www.federasul.com.br.