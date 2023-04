Jornal do Comércio

Na quinta-feira, dia 4 de maio, das 8h30min às 17h, a Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promove o 1º Fórum de Saúde Mental, com o tema: “O bem-estar na agenda estratégica das organizações”. O evento corre no prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na av. Ipiranga, 6.611, em Porto Alegre. Dentre os principais nomes que irão palestrar estão a fundadora e CHO do Instituto Feliciência, Carla Furtado, e a fundadora da 3Up talentos e coach executiva, Kátia Magni. As inscrições estão abertas.