Secretaria da Agricultura e Famurs promovem o 1º Fórum Estiagem em Foco

Jornal do Comércio

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), realiza o 1º Fórum Estiagem em Foco e o 30º Seminário de Secretários (as) Municipais de Agricultura do RS, nos dias 10 e 11 de maio. O objetivo é discutir medidas permanentes de enfrentamento à estiagem e extremos climáticos na agropecuária gaúcha. O encontro ocorre no auditório Mondercil Paulo de Moraes do Ministério Público, na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, em Porto Alegre.