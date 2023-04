Câmara Brasil-Alemanha recebe o pesquisador Paulo Tenani

Nesta terça-feira, dia 25 de abril, a Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul realiza a sua reunião-almoço mensal, das 12h às 14h, com a participação do pesquisador e estudioso Paulo Tenani. Ele vai abordar em sua palestra o tema Considerações Macroeconômicas: O Brasil na Encruzilhada, referindo a importância das decisões atualmente em pauta na agenda nacional. A reunião-almoço tem a coordenação do presidente da Câmara, Cleomar Prunzel. Endereço: Hotel Hilton Porto Alegre (junto ao Shopping Moinhos). O encontro é aberto também a não associados. Mais informações em [email protected]