As inscrições para o Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas

Jornal do Comércio

As inscrições ao programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 foram prorrogadas até o dia 30 de abril. Os estudantes de todo o Brasil que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º (nono) ano do Ensino Fundamental podem participar. As inscrições podem ser feitas no site dos Correios.