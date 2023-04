Famurs promove em Porto Alegre o II Seminário de Comunicação

Jornal do Comércio

Nesta quarta e quinta-feira, dias 19 e 20 de abril, das 8h30min às 12h e das 14h às 17h, ocorre o II Seminário de Comunicação da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), no Nau Live Spaces, na avenida Presidente Franklin Roosevelt, 1.308, em Porto Alegre. O painel de abertura, nesta quarta-feira, ocorre às 9h, com a participação do presidente da Famurs e prefeito do município de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, Roberto Cervo Melão, presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert); Tânia Moreira, secretária de comunicação do Estado; Voltaire Santos, diretor de difusão do Ministério da Secretaria de Comunicação da Presidência da República; Jurema Josefa, vice-presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI); Luiz Fernando Muñoz, presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas do Rio Grande do Sul (Conrerp/4ª Região). Mais informações na Internet (https://famurs.com.br/capacitacao/298)