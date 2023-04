Instituto Caldeira oferece formação remota e gratuita

Jornal do Comércio

Jovens com idade entre 16 a 24 anos do Rio Grande do Sul podem se inscrever para a nova turma do Nova Geração. A iniciativa, promovida pelo Instituto Caldeira, tem o objetivo de encontrar, capacitar e empregar jovens talentos egressos da Rede Pública de Ensino para atuarem com tecnologia. A iniciativa, uma parceria com Oracle, AWS, Microsoft, Google, Salesforce, Nvidia e Alura, oferece gratuitamente qualificação técnica e capacitação para que os selecionados desenvolvam habilidades diversas que contribuirão para a entrada no mercado de trabalho. A inscrição deve ser feita, até o próximo dia 23 de abril, no link https://institutocaldeira.org.br/programas/nova-geracao/.