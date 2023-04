A Fundatec abre as inscrições para o curso de Power BI

Jornal do Comércio

A Escola Profissional Fundatec (EPF) abre as inscrições para a 2ª edição do curso de aperfeiçoamento Power BI. Com carga horária de 16 horas, a formação conta com duas aulas presenciais, nos dias 29 de abril e06 de maio, das 8h30min às 17h30min, na rua Professor Cristiano Fischer, 2.012, em Porto Alegre. Criado pela Microsoft, a ferramenta é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que tem como principal finalidade apoiar as decisões assertivas através do Business Intelligence (BI). As inscrições estão abertas e devem ser realizadas na Internet (https://bit.ly/cursopowerbi2)