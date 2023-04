UCS sedia sessão externa de julgamento da 7ª Turma do TRT4

Jornal do Comércio

Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, a Universidade de Caxias do Sul sedia, no UCS Teatro, sessão externa de julgamento da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4). A atividade, voltada a acadêmicos de Direito e profissionais da área, ocorre das 19h30min às 22h30min. O evento visa proporcionar um contato mais próximo com as práticas jurídicas reais. A atividade conta com a presença da procuradora do Ministério Público do Trabalho, Silvana Ribeiro Martins, e dos desembargadores da 7ª Turma João Pedro Silvestrin, Emílio Papaléo Zin e Denise Pacheco. As inscrições gratuitas podem ser feitas a partir do link: https://www.ucs.br/site/eventos/sessao-externa-de-julgamento-da-7-turma-do-trt4/.