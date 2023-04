Senai-RS oferece 4,5 mil vagas gratuitas

Jornal do Comércio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lança o Programa de Qualificação para a Indústria Gaúcha com 4,5 mil vagas gratuitas para trabalhadores da indústria e público em geral. São cursos com mais de 160h que serão disponibilizados em todas as unidades do Senai no Estado, em áreas ligadas às vagas de emprego definidas com as indústrias e sindicatos industriais, conforme a região. A falta de trabalhador qualificado é um problema recorrente apontado pelas indústrias conforme pesquisas da UEE (Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS). Mais Informações pelo telefone 0800 051 8555ou pelo site https://www.senairs.org.br/qualifica-industria