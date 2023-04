A Fecomércio-RS promove o 7º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho

Jornal do Comércio

Desta quinta-feira até o sábado, dia 15 de abril, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) promove o 7º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho. A atividade acontece na sede da Associação dos Amigos da Praia de Torres (Rua Kalil Sehbe, 05), no Litoral Norte gaúcho, com inscrições pelo site www.fecomercio-rs.org.br/congressotrabalhista.