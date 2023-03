ABRH-RS abre inscrições para o Top Ser Humano e Top Cidadania

Jornal do Comércio

As inscrições para os prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2023, promovidos pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), estão abertas. As empresas interessadas podem fazer a inscrição pelo site da instituição até o dia 21 de abril. A cerimônia de premiação dos cases vencedores será no dia 22 de novembro, no Grêmio Náutico União. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.abrhrs.org.br/top ou pelo telefone (51) 3254-8200.