Reunião-almoço MENUPOA tem como tema: O que fica do South Summit Brazil como legado para cidade?

Nesta terça-feira, (4 de abril), das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza mais uma edição da reunião-almoço, MENUPOA. O evento presencial tem como tema: E agora Porto Alegre? O que fica do South Summit Brazil como legado para cidade?. A entidade convidou para o encontro Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira e VP da ACPA; Tiago Ribeiro, CEO do South Summit Brasil; Leonardo Gonçalves, head de projetos do Pacto Alegre. A mediação é da presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert. Endereço: Palácio do Comércio, no largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações pelo telefone (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247 para falar via WhatsApp.