A UFSM oferta 919 vagas em cursos presenciais de graduação

Jornal do Comércio

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) publicou o seu edital de vagas complementares ao SiSU 2023. O edital oferece vagas que não foram preenchidas no Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre. Ao todo, são ofertadas 919 vagas em 64 cursos presenciais de graduação, distribuídos no campus sede (em Santa Maria) e nos campi descentralizados de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. O quadro de vagas, organizado por curso e cota, está disponível junto ao Edital 038/2023 da Pró-reitoria de Graduação (Prograd). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de abril. Mais informações em (https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/038-2023)