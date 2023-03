Feirão da Spaan arrecada verbas para os idosos da instituição

Jornal do Comércio

Nesta sexta-feira e no sábado, 31 de março e 1 de abril, a Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan), Instituição de Longa Permanência de Idosos de Porto Alegre, realiza mais um feirão, evento onde são expostas peças de vestuário, acessórios, itens de bazar, móveis e utensílios em geral, com valores a partir de R$ 2,00. A visitação é das 9h às 16h, mas, a partir das 7h, serão distribuídas fichas para o acesso organizado ao local. É recomendado o uso de máscara no interior da Spaan para segurança dos moradores da casa. A entrada dos visitantes ocorrerá pela portaria, localizada na Rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3247-7400 ou pelo WhatsApp (51) 99542-9199.