Sincor-RS promove o 12º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros

Nesta sexta-feira, 24 de março, das 9h às 18h, o Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor-RS) promove, no Centro de Eventos da Fecomércio, na rua Fecomércio, 101, no bairro Anchieta, em Porto Alegre (acesso pela Av Fernando Ferrari) o 12º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros.