Cremers promove curso gratuito de regulação hospitalar

Nesta quarta-feira (23), a partir das 18h, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado (SES-RS), promove capacitação em Regulação Hospitalar e Transferências de Urgência. O evento é no auditório da sede do Cremers, na avenida Princesa Isabel, 921, em Porto Alegre. E, também tem formato online. Mais informações no site https://cremers.org.br/.